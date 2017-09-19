Путин призвал удвоить долю высокотехнологичной гражданской продукции

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Доля высокотехнологической продукции гражданского и двойного назначения должна к 2025 году вырасти почти вдвое, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, создание единой информационной базы научных и опытно-конструкторских работ (НИОКР) повысит эффективность использования результатов интеллектуальной деятельности в сфере оборонно-промышленного комплекса.
"Как вы знаете, эти данные сейчас не систематизированы и находятся как у государственного заказчика, так и у головного исполнителя. Между тем, формирование такой базы способно повысить эффективность использования результатов НИОКР, интеллектуальной деятельности технологий военного и иного назначения, в том числе за счет их внедрения в гражданский сектор производства", — отметил президент.