Новак встретится в Алжире с премьер-министром страны 20 сентября

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак 20 сентября в Алжире, помимо заседания российско-алжирской межправкомиссии планирует встретиться с премьер-министром Алжира Ахмедом Уяхья, следует из программы российского министра, с которой ознакомились РИА Новости.

Ранее директор департамента бизнес-проектов, тендеров и инвестиций Российско-арабского делового совета (РАДС) Светлана Ковалева сообщала РИА Новости, что заседание российско-алжирской межправкомиссии по экономическому и торговому сотрудничеству пройдет 18-20 сентября в Алжире.

Предыдущее заседание комиссии прошло 31 июля 2015 года в Москве под сопредседательством Новака и министра финансов Алжира Абдеррахмана Бенхальфы. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетике, строительстве, промышленности, а также в области природопользования. По результатам переговоров была достигнута договоренность о запуске работы двусторонней рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.