В ФАС выступили за стимулирование экспорта сахара и проведение интервенций

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выступает за стимулирование экспорта сахара и проведение интервенций вместо введения запрета на импорт, заявил замглавы ФАС Андрей Цыганов.

Он отметил, что в России сейчас наблюдается перепроизводство сахара. "Рынок нужно санировать. Мы, естественно, всегда являемся сторонниками не запретительных, заградительных мер, а мер прямо противоположных: вместо того, чтобы запрещать ввоз сахара лучше стимулировать вывоз и санацию рынка за счет интервенций, за счет формирования запасов", — сказал Цыганов журналистам.

На прошлой неделе Минсельхоз РФ сообщил, что министерство предлагает ограничить импорт сахара из Казахстана и Белоруссии для защиты отечественных производителей.

Ткачев сообщал РИА Новости, что в прошлом сезоне Россия вышла на первое место в мире по производству свекловичного сахара — 6,2 миллиона тонн, опередив такие страны, как Франция, США и Германия. В этом году посевные площади сахарной свеклы были увеличены на 6%, это позволит произвести до 52 миллионов тонн сахарной свеклы и, соответственно, до 6,5 миллиона тонн сахара, отмечал министр. По его словам, это позволит России сохранить мировое лидерство по производству сахара.

По итогам 2017 года РФ может экспортировать около 700 тысяч тонн свекловичного сахара, что в два раза больше показателя 2016 года, отмечал Ткачев.