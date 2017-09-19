В Ивановской области намолотили почти 100 тысяч тонн зерна

ИВАНОВО, 19 сен — РИА Новости. В Ивановской области убраны 43 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 64% к плану, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"На сегодняшний день намолочены 99,5 тысяч тонн зерна. В среднем по области урожайность составляет 24,6 центнера на гектар. Наиболее высокие показатели по валовому сбору зерна отмечаются в Гаврилово-Посадском, Родниковском, Шуйском и Савинском районах", — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что хозяйства области завершают озимый сев, сегодня он выполнен более чем на 70% площадей. Кроме того, сельхозтоваропроизводители 11 муниципальных районов ведут уборку картофеля. "Убраны 402 гектара, или 33% к плану, всего собрано восемь тысяч тонн картофеля. Уборку овощных культур проводят хозяйства Гаврилово-Посадского, Кинешемского, Лухского, Приволжского и Тейковского районов. Пока собрано 1,8 тысяч тонн капусты и моркови", — отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Евгений Астафьев.

Кроме того, в Ивановской области продолжается заготовка кормов. На 18 сентября скошено на сено и зеленую массу порядка 70 тысяч гектаров. Всего заготовлено 288,7 тысяч тонн силоса, 31,4 тысячи тонн сенажа и 56,8 тысячи тонн сена.

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