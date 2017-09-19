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Экономика

Эксперт прокомментировал сравнение экономики РФ с ситуацией в США в 1980-х

14:5919.09.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России. Архивное фотоДенежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Текущая ситуация в экономике России и развитие американской экономики в первой половине 80-х годов XX века схожи с точки зрения вызовов для государственной политики, заявил РИА Новости эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин ранее сравнил ситуацию в экономике России с точкой развития американской экономики в первой половине 1980-х годов, когда в США была достигнута низкая и устойчивая инфляция, и это открыло дорогу положительному кредитному циклу, который длился 27 лет.

"Экономики России сейчас и США в 80-ые годы вряд ли можно считать очень уж похожими. Но в смысле вызовов государственной политики сходство есть", — заметил Куликов.

Он пояснил, что Пол Волкер, занимавший в то время пост главы ФРС США, и его бескомпромиссно жесткая процентная политика тогда, в 80-ые годы, привлекли новый уровень доверия и внимания к действиям ФРС и способствовали резкому снижению инфляции и инфляционных ожиданий. Но в то же время не препятствовали кратковременной рецессии, которую иногда называют "рецессией Волкера".

"Очевидно, Банк России учитывает этот широко известный и неоднозначный опыт и, в общем, пока что ведет себя более гибко, чем ФРС США в 80-ые годы", — полагает эксперт.

Экономика и долг

Орешкин отметил, что, судя по ключевым показателям, экономика России находится в устойчивом положении, инфляция, по последним данным, сложилась на уровне 3,3%. Ожидается, что в ближайшие три года экономический рост будет не ниже 2%, инфляция — на целевом уровне, который был обозначен ЦБ (вблизи 4%). По словам министра, общий низкий уровень долговой нагрузки позволяет ожидать длинного кредитного цикла, а задача правительства и ЦБ РФ состоит в том, чтобы он был позитивным для экономического роста.

По мнению Куликова, российские заемщики в текущих условиях низкой инфляции имеют возможность нарастить уровень долга, например за счет банковского кредитования, однако слишком быстрый рост займов может стать угрозой для экономики.

"Устойчиво низкая инфляция уменьшает инфляционные ожидания и, как следствие, длинные кредитные ставки. Поэтому обслуживание такого же в номинальном выражении долга требует использования меньшей части текущих доходов. В итоге, действительно объемы долга при необходимости можно нарастить", — считает эксперт АКРА.

"Например, в приложении к банковским кредитам населения: по итогам 2016-2017 годов ставка упадет на 4-6 п.п. в зависимости от срока, из-за этого кредитный портфель потенциально мог бы вырасти даже на 1,7-1,8 триллиона рублей (это порядка 15% за два года). При этом доля текущих доходов, идущих на обслуживание, не изменилась бы", — продолжает он.

При этом, по словам Куликова, надо понимать, что если рост долга происходит слишком быстро – это тоже угроза. Так, исследования на основе международного опыта показывают, что если за один-два года рост величины долга приводит к росту на 4-5 п.п. доли используемых на обслуживание операционных доходов в двух случаях из трех далее следует финансовый кризис.

"В долгосрочном периоде долговые отношения развиваются с ростом доверия к контрагентам и с появлением финансовых инструментов и услуг, позволяющих страховать всевозможные риски взаимоотношений", — заключил собеседник агентства.

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