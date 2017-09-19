Нефть дорожает на заявлениях иракского министра о сокращении добычи

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть перешли к росту во вторник днем, инвесторы отыгрывают комментарии министра нефти Ирака о желании ряда нефтедобывающих стран увеличить сокращение добычи еще на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.58 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,67%, до 55,85 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,89%, до 50,80 доллара за баррель.

Согласно комментариям министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби, которые передает агентство Блумберг, Ирак и некоторые другие нефтедобывающие страны считают, что необходимо сократить добычу "черного золота" в рамках венского соглашения еще примерно на 1%.

По словам министра, сокращения добычи странами ОПЕК идут хорошо, страны вне ОПЕК выполняют условия соглашения в меньшей мере, но это согласуется с ожиданиями. Аль-Лаиби также отметил улучшение состояния цен на нефть и мирового рынка сырья в целом, при этом спрос на нефть, по его словам, продолжит расти в течение следующих 2-3 лет, передает агентство.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Рынок также продолжает ожидать данных о запасах нефти в США по итогам недели по 15 сентября от Американского института нефти (API) и Минэнерго страны. Согласно ожиданиям экспертов, коммерческие запасы нефти в США за отчетную неделю вновь выросли — на 2,925 миллиона баррелей, или на 0,62% — до 471,125 миллиона баррелей. Данные Минэнерго станут известны в среду.

Подробнее о ценах на нефть читайте на сайте РИА Новости >>