В ГД назвали сроки принятия закона о переводе надзора за аудиторами в ЦБ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Закон о переводе надзора за аудиторским рынком из Минфина в ЦБ РФ планируется принять до конца 2017 года, соответствующий проект будет скоро внесён в Госдуму группой депутатов, сообщил РИА Новости глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

"Скорее всего, он на этой неделе будет внесён группой депутатов, правительство просит, чтобы мы приняли его до конца года, все зависит от того как они (Минфин и ЦБ — ред.) будут работать", — сказал Аксаков.

Минфин и ЦБ РФ согласовали законопроект, он предполагает перевод надзора к Банку России за всеми аудиторскими компаниями, в том числе поверяющими отчётность банков, страховых компаний, и за публичными компаниями, сообщила директор департамента допуска на финрынок ЦБ Елена Курицына журналистам.

Законопроект предусматривает переход надзора от Минфина к ЦБ за аудиторами с 2019 года, в течение переходного 2018 года предполагается утвердить нормативным актом ЦБ новый реестр аудиторов, рассказала она. "Сейчас 97 аудиторских организаций, которые работают с банками, 168 (с учётом страховых компаний — ред.), есть ещё те, кто работают с ПАО, публичными заёмщиками", — отметила Курицына.

"Я очень рассчитываю, что хотя бы к октябрю 2018 года у нас появится реестр с аудиторскими организациями, потому что отчётность за 2019 год у нас должна быть аудирована только аудиторскими организациями из этого реестра", — добавила она.

Принятие закона направлено на повышение качества контроля за аудиторами. Так, с 2015 года до начала 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензии у 137 банков, у них было сделано 267 аудиторских заключений, из которых 227 — это безоговорочное мнение, подтверждающее достоверность отчетности, сообщила Курицына.