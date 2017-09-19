Новое цифровое поколение "я могу" изменит экономику Китая, считают эксперты

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Новое цифровое поколение китайцев "я могу" ("i-can" generation) может полностью изменить экономику Китая, говорится в докладе эксперта банковского холдинга HSBC по региону Большой Китай Хелен Вонг.

Поколение "я могу" возникло вместе с развитием цифровой экономики в Китае. Его активность в сфере электронной торговли сформировала одну из самых больших в мире цифровых экономик и послужила становлению нового поколения китайских IT-компаний. К ним относятся более 400 миллионов человек, или почти одна треть населения Китая, что больше численности трудоспособного населения США и Западной Европы вместе взятых.

В долгосрочной перспективе эти китайские потребители поколения "я могу" преобразуют страну в направлении цифровой и движимой потребительским спросом экономики, предполагает обзор. "Мощная покупательная способность этого поколения станет не только опорой устойчивого развития Китая, но и основным источником международной экономической стабильности", — отмечает Вонг.

Представители данного поколения, как ожидается, скоро превратятся в ведущую силу международного экономического развития. Так, по прогнозам, это новое поколение станет движущей силой 65%-го роста потребления в Китае до 2020 года. Доля группы к 2020 году достигнет 53% от общего объема потребительских расходов, продемонстрировав рост с 45% в 2016 году, говорится в обзоре.

"Его (поколения — ред.) совокупный экономический потенциал может быть проиллюстрирован несколькими статистическими данными", — полагает Вонг. Так, число интернет-пользователей в Китае превысило 730 миллионов человек и равно общей численности населения ЕС, в два раза превышая численность населения США.