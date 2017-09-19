В ФАС не ожидают значительного роста цен после повышения акцизов на топливо

ПОВЫШЕНИЕ АКЦИЗОВ НА ТОПЛИВО В РФ В 2018 ГОДУ НЕ ОКАЖЕТ СУЩЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ЦЕНЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — ЗАМГЛАВЫ ФАС ГОЛОМОЛЗИН

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