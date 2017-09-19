Аналитики назвали инвестиции России в ценные бумаги США вынужденной мерой

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Инвестиции России в казначейские бумаги США – это вынужденная мера в связи с ограниченной возможностью вложения в другие активы, сегодня их динамика стабильна и предпосылок к изменению этого тренда нет, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Нет выбора

Согласно данным Минфина США, Россия в июле сохранила за собой 14-ое место среди стран-инвесторов в казначейские бумаги США. Размер активов в бумагах страны практически не увеличился по сравнению с июнем, вырос на 200 миллионов долларов — до 103,1 миллиарда долларов. Всего государства приобрели в июле этих бумаг на 78,7 миллиарда долларов, объем иностранных заимствований минфина США в настоящее время достиг 6,25 триллиона долларов.

"Максимальный объем российских инвестиций в ценные бумаги казначейства США был достигнут 31 октября 2010 года и составил 176,3 миллиарда долларов. Один из наиболее существенных спадов начался осенью 2014 года как реакция на антироссийские санкции, а также из-за падения нефтяных цен. В настоящее время российские инвестиции в бумаги казначейства стагнируют с понижательным трендом", — рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По его словам, инвестиции в бумаги США — вынужденные. "Следует отметить, что сохраняется существенный объем инвестиций (со стороны РФ — ред.) из-за того, что альтернативные инвестиции — как из "огня в полымя". Можно, конечно, идти в европейские бумаги, но Европа также проводит санкционную политику в отношении России. Можно еще инвестировать в золото, но эти возможности ограничены", — пояснил он.

Похожего мнения придерживается экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Олег Кузьмин. "У России структура вложений золотовалютных резервов достаточно стабильна, и меняется очень плавно, да и изменения во времени незначительны. В прошлый период объем валютных активов России не изменялся значимо за счет проведения операций (рост за счет укрепления евро к доллару не считается), соответственно, не было предпосылок и для изменения вложений в облигации США", — пояснил он.

Страны - основные держатели государственных ценных бумаг США Страны - основные держатели государственных ценных бумаг США

По мнению Кузьмина, если цены на нефть останутся на текущих уровнях или вырастут, то операции Минфина РФ по покупке иностранной валюты на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, а также возможные операции ЦБ по покупке иностранной валюты приведут к заметному росту валютных активов России. Таким образом, будут предпосылки для увеличения вложений в облигации США.