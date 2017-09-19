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Экономика

Аналитики назвали инвестиции России в ценные бумаги США вынужденной мерой

13:1719.09.2017
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Инвестиции России в казначейские бумаги США – это вынужденная мера в связи с ограниченной возможностью вложения в другие активы, сегодня их динамика стабильна и предпосылок к изменению этого тренда нет, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Счетчик государственного долга США. Архивное фото
© AFP 2017 / Robyn Beck
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Согласно данным Минфина США, Россия в июле сохранила за собой 14-ое место среди стран-инвесторов в казначейские бумаги США. Размер активов в бумагах страны практически не увеличился по сравнению с июнем, вырос на 200 миллионов долларов — до 103,1 миллиарда долларов. Всего государства приобрели в июле этих бумаг на 78,7 миллиарда долларов, объем иностранных заимствований минфина США в настоящее время достиг 6,25 триллиона долларов.

Нет выбора

"Максимальный объем российских инвестиций в ценные бумаги казначейства США был достигнут 31 октября 2010 года и составил 176,3 миллиарда долларов. Один из наиболее существенных спадов начался осенью 2014 года как реакция на антироссийские санкции, а также из-за падения нефтяных цен. В настоящее время российские инвестиции в бумаги казначейства стагнируют с понижательным трендом", — рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По его словам, инвестиции в бумаги США — вынужденные. "Следует отметить, что сохраняется существенный объем инвестиций (со стороны РФ — ред.) из-за того, что альтернативные инвестиции — как из "огня в полымя". Можно, конечно, идти в европейские бумаги, но Европа также проводит санкционную политику в отношении России. Можно еще инвестировать в золото, но эти возможности ограничены", — пояснил он.

Похожего мнения придерживается экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Олег Кузьмин. "У России структура вложений золотовалютных резервов достаточно стабильна, и меняется очень плавно, да и изменения во времени незначительны. В прошлый период объем валютных активов России не изменялся значимо за счет проведения операций (рост за счет укрепления евро к доллару не считается), соответственно, не было предпосылок и для изменения вложений в облигации США", — пояснил он.

Счетчик государственного долга США на Таймс-сквер в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
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По мнению Кузьмина, если цены на нефть останутся на текущих уровнях или вырастут, то операции Минфина РФ по покупке иностранной валюты на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, а также возможные операции ЦБ по покупке иностранной валюты приведут к заметному росту валютных активов России. Таким образом, будут предпосылки для увеличения вложений в облигации США.

Страны - основные держатели государственных ценных бумаг США
Страны - основные держатели государственных ценных бумаг США
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Экономика
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