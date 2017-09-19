ФАС предложила СНГ совместные консультации по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает странам СНГ проводить совместные консультации по сделке слияния "Яндекс.Такси" и Uber, сообщила начальник управления связи и информационных технологий ФАС Елена Заева в рамках заседания штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства стран СНГ.

Ранее во вторник она сказала журналистам, также в ходе "Недели конкуренции", что ФАС продлила рассмотрение ходатайства компаний о слиянии в РФ на два месяца, то есть до середины ноября. В середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале.

В рамках заседания штаба Заева отметила, что сделка затрагивает несколько стран СНГ. "Сделка заключается в том, что "Яндекс" и Uber создают структуру, которая будет контролировать компании, работающие на территории Республики Беларусь, Казахстана и РФ. Также сделка может иметь последствия на территории Армении, Азербайджана и Грузии", — указала она.

"Соответственно, мы хотели бы предложить совместно проводить консультации в том объеме, который позволит в соответствии с режимом коммерческой тайны, который присутствует в этой сделке, обмениваться этой информацией", — заявила глава управления российского антимонопольного ведомства. "Хотели бы предложить не только количественные параметры эффекта, но и качественные", — добавила она.

Для обеспечения эффективности консультаций ФАС предлагает "Яндексу" и Uber снять со сделки режим конфиденциальности, рассказала замначальника управления международного экономического сотрудничества ФАС России Татьяна Ойнвид. Представитель министерства национальной экономики Казахстана в ходе заседания выразила готовность к совместным консультациям с ФАС, однако указала на необходимость продумать, в рамках какого правового поля может осуществляться такое сотрудничество.

Глава ФАС Игорь Артемьев на прошлой неделе говорил, что сделка "Яндекса" и Uber не приведет к монополизации российского рынка, учитывая, что на нем работают более десяти компаний, однако, вероятно, будет выдано предписание. По его словам, рассмотрения правительственной комиссией по иностранным инвестициям не потребуется, а сама ФАС к сделке относится позитивно.