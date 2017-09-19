Песков назвал темы встречи Путина с представителями бизнеса

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с бизнесом планируется на ближайшую перспективу, в ходе нее может быть затронута международная тематика и проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Круг тем в ходе общения президента с капитанами российского бизнеса и представителями деловых организаций вполне очевиден: связан с работой бизнеса, с условиями для их работы, с теми проблемами, которые они поднимают, также в целом и с международной обстановкой, и с теми процессами, которые происходят у нас в стране", — заявил Песков.
"Им, конечно, интересны оценки динамики, которая сейчас прослеживается в нашей экономике, им важно это услышать, что называется, от первоисточника, подтверждение тех пока скромных, но позитивных тенденций в нашей экономике", — заявил Песков.
Он также отказался уточнять, что имеется в виду под международной обстановкой.