Песков назвал темы встречи Путина с представителями бизнеса

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с бизнесом планируется на ближайшую перспективу, в ходе нее может быть затронута международная тематика и проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин поддерживает регулярный контакт с "представителями и деловых ассоциаций, организаций и конкретно с капитанами российского бизнеса". "Планируются контакты и на перспективу, в том числе и на ближайшую перспективу. Когда окончательно все детали будут прояснены, мы вас соответствующим образом проинформируем", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли планируется встреча главы государства с бизнесом на 21-е сентября.

"Круг тем в ходе общения президента с капитанами российского бизнеса и представителями деловых организаций вполне очевиден: связан с работой бизнеса, с условиями для их работы, с теми проблемами, которые они поднимают, также в целом и с международной обстановкой, и с теми процессами, которые происходят у нас в стране", — заявил Песков.

"Им, конечно, интересны оценки динамики, которая сейчас прослеживается в нашей экономике, им важно это услышать, что называется, от первоисточника, подтверждение тех пока скромных, но позитивных тенденций в нашей экономике", — заявил Песков.

Он также отказался уточнять, что имеется в виду под международной обстановкой.