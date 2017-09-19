Песков не стал комментировать идею сокращения нефтедобычи стран ОПЕК+ на 1%

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать предложение Ирака и ряда нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ еще примерно на 1%.

"Не могу ее (позицию — ред.) сейчас сформулировать и не буду", — сказал Песков на вопрос о том, какая позиция РФ по данному предложению.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби сообщило, что ряд нефтедобывающих стран считают, что необходимо сократить добычу "черного золота" в рамках соглашения ОПЕК+ еще примерно на 1%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В пятницу в Вене пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК и стран, не входящих в организацию.