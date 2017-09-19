Минфин не поддержал предложение о снижении НДС на фрукты и ягоды

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Минфин не поддерживает предложение Минсельхоза о снижении с 18% до 10% НДС на фрукты и ягоды, заявил журналистам замминистра финансов Илья Трунин, который курирует в министерстве налоговую политику.

"Я против, потому что это не предмет первой необходимости", — сказал Трунин, отвечая на вопрос о позиции Минфина по предложению Минсельхоза снизить до 10% НДС на плоды и ягоды.

"Цены в магазинах никогда не реагируют на то, как снижается НДС. То есть вся эта прибыль уйдёт другим участникам рынка. Есть большая доля импорта в яблоках, грушах и так далее. Для кого мы это делаем, я не понимаю", — пояснил он.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев попросил 13 сентября депутатов Госдумы поддержать инициативу министерства снизить налог на добавленную стоимость на плоды, ягоды и виноград с 18% до 10%. По его словам, такое стимулирование позволит сохранить темпы закладки садов и виноградников, чтобы через пять лет РФ смогла заместить импорт основных фруктов: яблок, груш и винограда.

В настоящее время по пониженной ставке 10% облагаются социально значимые товары: большинство самых распространенных продуктов питания, включая хлеб, овощи, мясо, яйца, молочные продукты, детское питание, а также лекарства, некоторые медицинские товары, печатная продукция.