Банк Nordea отказался комментировать информацию СМИ об уходе из России

СТОКГОЛЬМ, 19 сен — РИА Новости, Людмила Божко. Стокгольмский офис шведской группы Nordea не стал комментировать сообщения российских СМИ о том, что группа рассматривает возможности ухода с рынка РФ и продажи "Нордеа банка".

"Мы в Nordea не комментируем слухи и предположения, публикуемые в СМИ. Как правило, в случае каких-либо изменений в деятельности банка мы сообщаем об этом рынку сами", – сказал РИА Новости шеф пресс-службы банка Петтер Бруннберг.

Nordea работает на российском рынке с 2006 года, после того как приобрела Оргрэсбанк. Группа оказалась одной из немногих, кто после кризиса не объявляла о намерениях покинуть российский рынок.

Однако, как стало известно газете "Ведомости", идее продать российский бизнес уже три года, но покупателя пока нет. Сворачивать розницу банк начал еще с 2015 года, когда проанализировал динамику доходов населения, влияние девальвации, инфляции и уровень безработицы. В январе этого года "Нордеа" продал Совкомбанку свой розничный портфель на 16 миллиардов рублей — 97% кредитов были ипотечными, остальное – автокредиты и потребительские займы.