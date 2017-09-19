Ирак заявил о намерении некоторых стран ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1%

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ирак и некоторые другие нефтедобывающие страны считают, что необходимо сократить добычу "черного золота" в рамках соглашения ОПЕК+ еще примерно на 1%, передает агентство Блумберг слова министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби.

Между министрами ОПЕК ведутся разговоры о том, какой следующий шаг должен быть принят в рамках соглашения о сокращении добычи, рассказал министр на конференции в ОАЭ. Ирак на данный момент превышает свои обязательства по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+, уменьшив добычу на 270 тысяч баррелей в день вместо предусмотренных 210 тысяч баррелей в день.

В целом Ирак сократил добычу нефти до 4,32-4,35 миллиона баррелей в день, до начала выполнения условий соглашения показатель был на уровне в 4,565 миллиона баррелей в день. По словам аль-Лаиби, сокращения добычи странами ОПЕК идут хорошо, страны вне ОПЕК выполняют условия соглашения в меньшей мере, но это согласуется с ожиданиями.

Министр нефти Ирака также отметил улучшение состояния цен на нефть и мирового рынка сырья в целом, при этом спрос на нефть, по его словам, продолжит расти в течение следующих 2-3 лет, передает агентство.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.