Суд подтвердил, что Центр Хруничева выплатит Роскосмосу 77,9 млн руб

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего арбитража, который по иску Роскосмоса взыскал с Центра имени Хруничева, разработчика и производителя ракеты-носителя "Протон" и семейства ракет "Ангара", 77,9 миллиона рублей, следует из информации на сайте суда.

Апелляционная инстанция отклонила апелляцию Роскосмоса, который в своем иске требовал взыскать с ответчика 2,2 миллиарда рублей неустойки. Таким образом, решение арбитражного суда Москвы, частично удовлетворившего иск, вступило в законную силу.

В решении суда говорится, что Роскосмос как заказчик и Центр Хруничева как исполнитель в 2012 году заключили контракт на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) "Создание комплекса кислородно-водородного разгонного блока". Ответчик нарушил срок выполнения работ по нескольким этапам ОКР, в связи с чем истец предъявил требование о взыскании неустойки.

Представитель Роскосмоса в суде заявил, что просрочка по срокам выполнения работ составила от полугода до года. В свою очередь юрист Центра Хруничева настаивал, что просрочки были минимальными и их пришлось допустить ради устранения недостатков. Ответчик назвал требуемую сумму в размере 2,2 миллиарда рублей чрезмерной.

Суд первой инстанции посчитал доказанной вину исполнителя в нарушении сроков выполнения ОКР, но вместе с тем установил, что по части требуемой неустойки истцом пропущен срок исковой давности, что является основанием для частичного отказа в иске. Кроме того, суд посчитал заявленную истцом неустойку несоразмерной последствиям нарушения обязательств и снизил ее до 77,9 миллиона рублей.

В июне Арбитражный суд Москвы по другому иску Роскосмоса взыскал с Центра Хруничева 3,2 миллиарда рублей убытков — из-за аварии "Протона-М" с тремя спутниками "Глонасс" в 2013 году. Представитель Центра рассказал РИА Новости о намерении предложить Роскосмосу заключить мировое соглашение по этому решению суда, которое учло бы интересы обеих сторон. Центр также планировал обжаловать само решение арбитража.

ГКНПЦ имени М.В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время ─ ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним. Также на предприятии ведется разработка перспективного семейства ракет "Ангара". Летом 2014 года было признано, что Центр имени Хруничева находится в очень тяжелой финансовой ситуации, для выхода из которой была принята программа оздоровления предприятия.