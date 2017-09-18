В Воронежской области засеят 670 тысяч га озимыми под урожай 2018 года

ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. Воронежские аграрии посеют не менее 670 тысяч гектаров озимых под урожай 2018 года, сообщает в понедельник областное правительство.
Воронежская область получила 4,867 миллиона тонн зерна после уборки 81% площади при урожайности 41 центнер с гектара. Из всего количества обследованного зерна 57,5% является продовольственным и 42,5% фуражным.
По данным облправительства, минеральных удобрений для проведения осеннего сева завезено 109,5 тысячи тонн (71% к плану). При потребности в семенах озимых культур 166 тысяч тонн, засыпано 179 тысяч тонн или 108%, проверено на посевные качества 177 тысяч тонн.
"Все проверенные семена соответствуют требованиям ГОСТа. В целом состояние озимых на территории области оценивается как хорошее и отличное", — отмечает облправительство.