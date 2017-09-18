В Воронежской области засеят 670 тысяч га озимыми под урожай 2018 года

ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. Воронежские аграрии посеют не менее 670 тысяч гектаров озимых под урожай 2018 года, сообщает в понедельник областное правительство.

Воронежская область получила 4,867 миллиона тонн зерна после уборки 81% площади при урожайности 41 центнер с гектара. Из всего количества обследованного зерна 57,5% является продовольственным и 42,5% фуражным.

"Сельхозпроизводители региона активно ведут работу по закладке основ урожая 2018 года. Перед аграриями области стоит задача посеять озимые на площади не менее 670 тысяч гектаров. На сегодня посеяно 488 тысяч гектаров (73% к плану)", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, минеральных удобрений для проведения осеннего сева завезено 109,5 тысячи тонн (71% к плану). При потребности в семенах озимых культур 166 тысяч тонн, засыпано 179 тысяч тонн или 108%, проверено на посевные качества 177 тысяч тонн.

"Все проверенные семена соответствуют требованиям ГОСТа. В целом состояние озимых на территории области оценивается как хорошее и отличное", — отмечает облправительство.

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