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Экономика

Задолженность "ФК Открытие" перед ЦБ достигла почти 1,1 трлн рублей

18:4218.09.2017
(обновлено: 18:46 18.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОфис банка Открытие на улице Большая Якиманка в Москве. Архивное фотоОфис банка Открытие на улице Большая Якиманка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Совокупная задолженность банка "ФК Открытие" перед Банком России по состоянию на 1 сентября составила 1,067 триллиона рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации, размещенная на сайте Банка России.

Офис банка Открытие. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Центробанк утвердил план своего участия в санации банка "ФК Открытие"
ЦБ РФ в августе объ­явил о мерах по спас­ению банка "ФК Откры­тие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в Р­оссии, а после начав­шегося в июне резкого оттока средств кли­ентов опустившегося на восьмое место. Это будет первая санац­ия с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда кон­солидации банковского сектора, станет гл­авным акционером "ФК Открытие".

Регулятор предварительно оценил потребность группы банка "Открытие" в капитале в 250-400 миллиардов рублей. В пятницу Банк России сообщил, что утвердил план санации банка, который подразумевает докапитализацию и предоставление средств "ФК Открытие" на поддержание ликвидности кредитной организации.

ЦБ в понедельник опубликовал отчетность кредитных организаций по РСБУ на 1 сентября. Из этой отчетности следует, что в августе регулятор разместил в банке "ФК Открытие" депозит на срок от 91 до 180 дней в размере 330 миллиардов рублей. На 1 сентября у банка "ФК Открытие" была задолженность перед ЦБ по кредитам на различные сроки (от однодневных до сроком свыше 1 года) на общую сумму 54,7 миллиарда рублей. Таким образом, задолженность банка перед ЦБ на 1 августа по кредитам и депозитам составила 384,7 миллиарда рублей.

Кроме того, как отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, задолженность банка "ФК Открытие" перед ЦБ по сделкам РЕПО на 1 сентября составила 681,8 миллиарда рублей против 323,8 миллиарда рублей месяцем ранее. В то время как в целом задолженность российских банков перед ЦБ по операциям РЕПО в рублях составила 767,5 миллиарда рублей. Таким образом, совокупная задолженность банка "ФК Открытие" перед ЦБ на 1 сентября достигла 1,067 триллиона рублей.

Президент, председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов на XV Международном банковском форуме Банки России – XXI век в Сочи. 14 сентября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
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Задорнов из "ВТБ 24" возглавит банк "Открытие"
Начиная с 25 августа банк неоднократно нарушал обязательные нормативы (все три норматива достаточности капитала Н1.0, Н1.1 и Н1.2, а также норматив максимального размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) Н9.1 и норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12.

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в четверг сообщила, что глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов возглавит банк "ФК Открытие". Пресс-служба ВТБ сообщала, что Задорнов перейдет на работу в "Открытие" с начала 2018 года, а до этого момента продолжит руководить банком "ВТБ 24", который в январе 2018 года присоединится к ВТБ.

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