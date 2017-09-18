Задолженность по зарплате в России за август снизилась на 2,9%

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в РФ на 1 сентября снизилась на 101 миллион рублей, или на 2,9% по сравнению с показателем на 1 августа и составила 3,354 миллиарда рублей, сообщает Росстат.

В июле, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ выросла на 7,7% — до 3,455 миллиарда рублей.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 сентября 2017 года составила 3,33 миллиарда рублей, или 99,3% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 августа 2017 года она снизилась на 65 миллионов рублей (на 1,9%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 24 миллиона рублей и снизилась по сравнению с 1 августа 2017 года на 36 миллионов рублей (в 2,5 раза), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 5 миллионов рублей и снизилась по сравнению с 1 августа 2017 года на 2 миллиона рублей (на 31,3%), бюджетов субъектов Российской Федерации — составила 16 миллионов рублей (снижение на 30 миллионов рублей, или в 2,9 раза), местных бюджетов – 3 миллиона рублей (снижение на 4 миллиона рублей, или в два раза).