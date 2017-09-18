Курс доллара поднялся выше 58 рублей впервые с 5 сентября

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Курс рубля усилил снижение против основных валют вслед за ценами на нефть, доллар поднялся выше 58 рублей впервые с 5 сентября.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.40 мск рос на 32 копейки — до 58,01 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 69,34 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,65% — до 55,26 доллара за баррель.