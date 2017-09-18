Первый резидент ТОСЭР "Кировск" вложит 130 млн рублей в экономику города

МУРМАНСК, 18 сен – РИА Новости. Первый зарегистрированный резидент территории опережающего социально-экономического развития "Кировск" готов вложить 130 миллионов рублей в экономику города, создав площадку комплексной утилизации боеприпасов, сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на оперативном совещании в правительстве региона.

Глава региона сообщила, что 11 сентября министерство экономического развития РФ зарегистрировало первого резидента ТОСЭР "Кировск" – производственное объединение "Комплекс". В рамках инвестпроекта по созданию площадки комплексной утилизации боеприпасов компания вложит в экономику моногорода почти 130 миллионов рублей и создаст 137 новых рабочих мест.

"Активную работу над созданием территории опережающего социально-экономического развития в Кировске мы совместно с администрацией города начали ещё в 2016 году. Мурманская область вошла в первую двадцатку регионов, где принято решение о создании ТОСЭР на территории моногорода", – подчеркнула губернатор.

По словам главы администрации Кировска Сергея Свинина, документы второго резидента сейчас находятся на рассмотрении в областном минпроме, в Фонд развития моногородов готовится заявка о реализации инвестиционного проекта по строительству инфраструктуры для коттеджных поселков.

Глава региона поручила городской администрации оказать максимальную поддержку первому резиденту ТОСЭР, министерству развития промышленности и предпринимательства Мурманской области – продолжить работу по сопровождению потенциальных инвесторов и будущих резидентов территории опережающего социально-экономического развития.

Премьер РФ Дмитрий Медведев в марте этого года подписал документ о создании ТОР в Челябинской, Смоленской, Мурманской областях и в Коми, в частности, ТОР создается в Кировске.

Создание территорий опережающего социально-экономического развития позволяет диверсифицировать экономику моногородов и снизить зависимость от градообразующих предприятий. Резиденты ТОСЭР в моногородах получают широкий набор преференций. В частности, инвесторам предоставляются льготы по налогам на прибыль и имущество, по земельному налогу. Кроме того, почти в четыре раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды.

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