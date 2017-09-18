На приоритетные проекты из бюджета в 2018 году выделили 168,1 млрд рублей

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Расходы федерального бюджета на реализацию приоритетных проектов в 2018 году составят 168,1 миллиарда рублей, следует из материалов Минфина по проекту бюджета РФ на предстоящую трехлетку, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Расходы на приоритетные проекты в 2019 и 2020 годах составят 95,1 и 56,9 миллиарда рублей соответственно.

На программу "Ипотека и арендное жилье" предполагается выделить в следующем году 20 миллиардов рублей, в последующие два года — по 6 миллиардов рублей.

На реализацию приоритетных проектов в сфере образования в следующем году предполагается выделить 42,3 миллиарда рублей; в 2019 и 2020 годах — 43 и 30,3 миллиарда рублей. На проект "Безопасные и качественные дороги" заложено 31,3 миллиарда рублей в следующем году. Приоритетные проекты по направлению ЖКХ и городская среда будут профинансированы в объеме 24,6 миллиарда рублей в 2018 году и по 5 миллиардов — в 2019-2020 годах.

Еще одна существенная статья расходов — проекты в области международной кооперации и экспорта. В 2018 году на эти цели планируется направить 23,6 миллиарда рублей, в 2019 году — 24,4 миллиарда рублей и в 2020 году — 3,8 миллиарда.

Приоритетный проект "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в следующем году получит 11,5 миллиарда рублей, в последующие два года — 1 и 0,6 миллиарда рублей.

Финансирование приоритетных проектов в здравоохранении в следующем году составит 5,2 миллиарда рублей, в 2019 и 2020 годах — 6 и 2,7 миллиарда рублей соответственно. Финансирование приоритетных проектов в экологии в 2018 и 2019 годах составит 3,3 миллиарда рублей, в 2020 — 2,3 миллиарда рублей.

На приоритетную программу "Повышение производительности труда и поддержка занятости" в трехлетку предполагается направить по 1,5 миллиарда рублей ежегодно.

Реализация приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" в 2018 году оценивается в 4,6 миллиарда рублей, в 2019-2020 годах — по 4,7 миллиарда рублей ежегодно.

Наименьшие расходы будут выделены на приоритетную программа "Реформа контрольной и надзорной деятельности" — по 150 миллионов рублей в ближайшие два года.