Сбербанк пресек деятельность мошеннического колл-центра

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Служба безопасности Сбербанка в конце августа совместно с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Москве пресекла деятельность мошеннического колл-центра, сообщает кредитная организация в понедельник.

"При активном сотрудничестве службы безопасности Сбербанка в конце августа 2017 года сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Москве пресечена деятельность мошеннического колл-центра. В ходе масштабной операции задержано 18 человек, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество", — говорится в сообщении.

Специально оборудованный колл-центр продавал клиентам "медицинские препараты", а также собирал информацию об их личных данных, используя методы социальной инженерии. Материальный ущерб, причиненный 100 гражданам из различных регионов России, превысил 30 миллионов рублей. Служба безопасности Сбербанка оказывает следствию помощь в расследовании. Для сохранения тайны следствия иные подробности задержания не разглашаются.

"Мы работаем на опережение преступников, с тем чтобы выявить их и содействовать задержанию, лишь только они обозначат преступные намерения. Высокий профессионализм наших специалистов в сфере безопасности, использование самых передовых инновационных технологий, постоянное сотрудничество с правоохранительными органами позволяют максимально эффективно противостоять любым попыткам криминалитета нанести ущерб нашим клиентам и банку", — отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Сбербанк основан в 1841 году, является крупнейшей кредитной организацией в РФ по объему активов. Около 70% населения России пользуются услугами банка. Сеть Сбербанка состоит из более чем 17 тысяч подразделений в 83 регионах РФ. Основным акционером банка является Банк России (50% уставного капитала плюс одна голосующая акция).