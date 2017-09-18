Сбербанк пресек деятельность мошеннического колл-центра

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Служба безопасности Сбербанка в конце августа совместно с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Москве пресекла деятельность мошеннического колл-центра, сообщает кредитная организация в понедельник.
Специально оборудованный колл-центр продавал клиентам "медицинские препараты", а также собирал информацию об их личных данных, используя методы социальной инженерии. Материальный ущерб, причиненный 100 гражданам из различных регионов России, превысил 30 миллионов рублей. Служба безопасности Сбербанка оказывает следствию помощь в расследовании. Для сохранения тайны следствия иные подробности задержания не разглашаются.
Сбербанк основан в 1841 году, является крупнейшей кредитной организацией в РФ по объему активов. Около 70% населения России пользуются услугами банка. Сеть Сбербанка состоит из более чем 17 тысяч подразделений в 83 регионах РФ. Основным акционером банка является Банк России (50% уставного капитала плюс одна голосующая акция).