Правительство одобрило повышение акцизов на бензин

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство одобрило рост акцизов на бензин на 50 копеек с 1 января и с 1 июля 2018 года, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

В результате увеличения налога в бюджет поступит примерно 40 миллиардов рублей.

Силуанов отметил, что повышение акцизов необходимо для реализации проектов по строительству новых автомобильных дорог и улучшению транспортной инфраструктуры.

По данным газеты "Ведомости", Минтранс предлагает направить эти средства на завершение строительства трассы "Приморское кольцо" в Калининградской области или федеральной трассы "Таврида" в Крыму.

Планируемое увеличение акцизов значительно выше, чем предусматривает закон. В Налоговом кодексе прописана индексация по уровню инфляции в четыре процента (примерно на 30 копеек за литр бензина и 23 копейки за литр дизтоплива).

Акциз — один из видов косвенного налога, который, как правило устанавливается на продукцию массового потребления. Список подакцизных товаров закреплен в Налоговом кодексе. К ним, в частности, относятся табак, алкоголь и бензин. Акцизы включены в стоимость товаров.