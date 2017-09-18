Правительство одобрило повышение акцизов на бензин

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство одобрило рост акцизов на бензин на 50 копеек с 1 января и с 1 июля 2018 года, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
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В результате увеличения налога в бюджет поступит примерно 40 миллиардов рублей.
Силуанов отметил, что повышение акцизов необходимо для реализации проектов по строительству новых автомобильных дорог и улучшению транспортной инфраструктуры.
По данным газеты "Ведомости", Минтранс предлагает направить эти средства на завершение строительства трассы "Приморское кольцо" в Калининградской области или федеральной трассы "Таврида" в Крыму.
Планируемое увеличение акцизов значительно выше, чем предусматривает закон. В Налоговом кодексе прописана индексация по уровню инфляции в четыре процента (примерно на 30 копеек за литр бензина и 23 копейки за литр дизтоплива).
Акциз — один из видов косвенного налога, который, как правило устанавливается на продукцию массового потребления. Список подакцизных товаров закреплен в Налоговом кодексе. К ним, в частности, относятся табак, алкоголь и бензин. Акцизы включены в стоимость товаров.