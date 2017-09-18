В трехлетний бюджет заложены доходы от дивидендов по 400 миллиардов рублей

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минфин заложил в проект федерального бюджета РФ на 2018-2020 годы доходы от дивидендов госкомпаний в 400 миллиардов рублей ежегодно, исходя из 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Что касается дивидендов, действительно мы предусмотрели выплату дивидендов в течение трехлетки исходя из 50% по ключевым нашим компаниям. Мы также предусматриваем и уплату дивидендов по банкам с государственным участием, которая будет рассчитана, в том числе, с учетом выполнения показателей достаточности капитала", — сказал Силуанов.

"Поэтому общий объем дивидендов на трехлетку учтен чуть больше 400 миллиардов рублей ежегодно", — отметил глава Минфина.