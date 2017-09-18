МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минфин РФ не закладывает в проект бюджета на 2018-2020 годы приватизацию крупных пакетов госкомпаний, но исключать ничего нельзя, заявил журналистам на брифинге глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"В бюджете стоит консервативный прогноз по приватизации, который нужно исполнить в любом случае", — сказал Орешкин.

Он отметил, что по конкретным сделкам работа правительства продолжается, а очень многое в данном вопросе зависит от рыночных условий.

"Здесь направление движения правительства очевидно – это уменьшение доли государства в экономике, по возможности будем и поступление от приватизации тоже в бюджете увеличивать. … В бюджете (крупная приватизация – ред.) не стоит, а возможно все", — добавил министр.