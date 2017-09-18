На социальную политику из бюджета в 2018 году выделят 4,703 трлн рублей

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Федеральный бюджет РФ предусматривает выделение в 2018 году на социальную политику 4,703 триллиона рублей, что меньше, чем на 2017 год (5,092 триллиона рублей); план на 2019 год составляет 4,728 триллиона рублей, а на 2020 год — 4,866 триллиона рублей, говорится в проекте бюджета на трехлетний период, опубликованном на портале проектов правовых актов.

В частности, на пенсионное обеспечение будет выделено в 2018 году 3,233 триллиона рублей (против 3,639 триллиона рублей в 2017 году). План на 2019 год предполагает выделение 3,274 миллиарда рублей, а на 2020 год — 3,404 триллиона рублей.

На социальное обслуживание населения будет направлено в 2018 году 15,689 миллиарда рублей (против 12,121 миллиарда рублей в 2017 году). План на 2019 год составляет 16,073 миллиарда рублей, а на 2020 год — 16,579 миллиарда рублей. Бюджет на социальное обеспечение населения в 2018 году составит 994,101 миллиарда рублей, в 2019 году — 1,004 триллиона рублей, а в 2020 году — 1,026 триллиона рублей.

Сфера охраны семьи и детства получит в 2018 году из бюджета РФ 452,352 миллиарда рублей, в 2019 году — 426,789 миллиарда рублей, а в 2020 году — 412,735 миллиарда рублей. Из них на поддержку многодетным семьям будет выделено в следующем году 17,593 миллиарда рублей, в 2019 году — 18,47 миллиарда рублей, а в 2020 году — 19,164 миллиарда рублей.

Прикладные научные исследования в области социальной политики получат из бюджета на 2018 год 173,838 миллиона рублей. В 2019 году на них будет выделено 174,834 миллиона рублей, а в 2020 году — 179,779 миллиона рублей.

На другие вопросы в области социальной политики планируется выделить в 2018 году 7,334 миллиарда рублей, в 2019 году 7,051 миллиарда рублей, а в 2020 году — 7,003 миллиарда рублей. К ним, помимо прочего, относятся модернизация и развитие социального обслуживания населения, поощрение победителей всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждений соцобслуживания" и оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.