Трунин: введение НДС для зарубежных онлайн-магазинов требует обсуждения

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Введение НДС для зарубежных онлайн-магазинов — принципиально новая идея и требует обсуждения, заявил РИА Новости замминистра финансов Илья Трунин.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) ранее разработала и направила в правительство законопроект о введении НДС для иностранных онлайн-магазинов. Проект предлагает ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с законом о "налоге на Google". Налог для иностранных интернет-магазинов предлагается установить в размере 15,25% от конечной цены товара.

"Это все принципиально новые вещи, их надо сначала обсуждать, а потом уже принимать решения", — сказал Трунин в кулуарах форума "Опоры России".

Сейчас в России установлен порог на беспошлинную трансграничную торговлю на уровне 1 тысячи евро, или 31 килограмма в месяц — это самый высокий в мире лимит беспошлинного ввоза товаров. Например, в Белоруссии установили нормы, сходные с европейскими, при которых можно ввозить беспошлинно посылки только на сумму до 22 евро.

Российские власти ранее активно обсуждали снижение этого порога, дискуссия также шла в рамках ЕАЭС. Однако на уровне ЕАЭС трудно найти консенсус по данному вопросу. Так, Казахстан жестко выступал за 1 тысячу евро, белорусы — за 20-40 евро, Россия была готова на промежуточную величину — 400-500 евро, рассказывал в апреле 2016 года занимавший тогда пост первого замглавы МЭР РФ Алексей Лихачев.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером юбилейного форума "Опоры России" "15 лет вместе!".