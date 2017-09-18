Силуанов: Центробанк может продолжить смягчение денежно-кредитной политики

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Банк России в текущих условиях может продолжить смягчение денежно-кредитной политики, заявил на брифинге глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Банк России в пятницу, 15 сентября, снизил ключевую ставку до 8,5%, дав сигнал о возможности плавного смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие два квартала.

"Для того чтобы обеспечить решение одной из основных задач – поддержать рост, бюджет также настроен на решение этой задачи. Это и снижение дефицита бюджета, что позволяет Центральному банку проводить более мягкую денежно-кредитную политику. Мы видим уже результаты. Думаю, что ЦБ РФ может в рамках и тех прогнозов, которые сегодня рассматривали на правительстве, дальше смягчать ДКП", — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что это является главным условием для экономического роста, поскольку снижение полностью кредитных ресурсов может существенно поддержать частные инвестиции.