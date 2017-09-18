Работа над темпами роста экономики России продолжится, заявил Орешкин

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство будет продолжать работать на тем, чтобы темпы роста российской экономики вышли на уровень, не ниже мировых, это заложено в целевом варианте прогноза на 2018-2020 годы, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"У нас в прогнозе сохраняются различия между базовыми и целевым сценариями. В базовом у нас рост экономики достигает отметки в 2,3% к 2020 году, в целевом это 3,1%. Задача правительства сейчас активно над этим работать, вырабатывать и приступать постепенно к реализации все новых и новых изменений, которые нацелены на достижение параметров, заложенных в целевом сценарии", — сообщил Орешкин, выступая на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Здесь я могу озвучить программы цифровой экономики и те приоритетные проекты, которые реализуются правительством в первую очередь для роста производительности труда и экспорта", — сказал министр.

Кроме того, речь идет о проектах по повышению уровня ЖКХ в российских городах и ряд других проектов, которые были включены в свое время в комплексный план деятельности по строительству. "Сейчас они начинают реализовываться. Отмечу, что пока в базовом сценарии те меры, которые реализованы и начинают реализовываться — закладываем консервативный эффект и будем надеяться, что реальность будет более позитивной", — добавил министр.

Президент РФ Владимир Путин по итогам своего декабрьского послания парламенту в прошлом году поручал правительству подготовить и утвердить комплексный план действий правительства на 2017-2025 годы, предусматривающий меры для выхода российской экономики на темпы роста выше мировых не позднее 2019-2020 годов.

Глава Минэкономразвития ранее неоднократно говорил о том, что целевой прогноз министерства на 2018-2020 годы, который предполагает рост экономики РФ темпами не ниже мировых, как раз и основан на реализации приоритетных проектов и комплексного плана развития РФ до 2025 года. В минувшую пятницу Орешкин заявил, что финансирование этих приоритетных проектов нашло отражение в проекте бюджета на 2018-2020 годы.