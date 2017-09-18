На работу аппарата президента в 2018 году выделят почти 16 млрд рублей

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На функционирование президента России в 2018 году будет выделено из бюджета 15,945 миллиарда рублей, в 2019 году — 15,969 миллиарда рублей, а в 2020 году — 16,001 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

На администрацию президента РФ, согласно проекту, в 2018 году будет выделено 9,626 миллиарда рублей, в 2019 году — 9,649 миллиарда рублей, а в 2020 году — 9,650 миллиарда рублей. Управление делами президента Российской Федерации получит в 2018 году 5,002 миллиарда рублей, в 2019 году — 5,003 миллиарда рублей, а в 2020 году — 5,032 миллиарда рублей.

Всего на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований в 2018 году планируется выделить 15,938 миллиарда рублей. К 2019 году эта сумма увеличится до 16,52 миллиарда рублей, а в 2020 году составит 18,306 миллиарда рублей.

Из них на Совет Федерации РФ будет выделено в 2018 году 5,523 миллиарда рублей, в 2019 году — 6,086 миллиарда рублей, а в 2020 году — 6,240 миллиарда рублей. На членов Совета Федерации и их помощников в 2018 году будет выделено 2,148 миллиарда рублей, в 2019 году — 2,171 миллиарда рублей, а в 2020 году — 2,252 миллиарда рублей.

Государственная Дума получит в следующем году 10,415 миллиарда рублей, в 2019 году — 10,434 миллиарда рублей, а в 2020 году — 12,066 миллиарда рублей. На депутатов Госдумы и их помощников в 2018 году предполагаются расходы в размере 5,263 миллиарда рублей, в 2019 году — 5,33 миллиарда рублей, а в 2020 году — 5,528 миллиарда рублей.