Силуанов рассказал об основных направлениях расходов трехлетнего бюджета

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики станут основными направлениями расходов федерального бюджета РФ в 2018-2020 годах, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Основной объем расходов предусматривается к направлению на социальною сферу – это 36,4%, оборона – 29%, мы выполняем планы по закупкам вооружений и военной техники, национальная экономика – 14,7%. Вот основные три структурные направления трат федерального бюджета", — сказал Силуанов.

По его словам, общие параметры расходов бюджета на следующие два года увеличены по сравнению с теми, что были предусмотрены в законе о бюджете на 2017-2019 годы, на 300 миллиардов рублей в 2018 году и на 200 миллиардов рублей в 2019 году.

При этом министр подчеркнул, что все ранее принятые обязательства бюджета предусмотрены к выполнению. "Указы президента от мая 2012 года также предусмотрены полным рублем в следующем году", — сказал министр.

"Мы, кстати, поддерживаем субъекты РФ в части выполнения указов, потому что значительная часть нагрузки, по зарплате бюджетников особенно, придется на субъекты. И в этой связи регионам выделяется дополнительно сверх норм поддержки 100 миллиардов рублей на выполнение задач по заработной плате", — отметил глава Минфина. Таким образом, по его словам, примерно 30% повышения зарплат бюджетникам в 2018 году ляжет на плечи федерального бюджета.