Курс рубля в ближайшие три года будет стабилен, заявил Орешкин

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Курс рубля в 2018-2020 годах будет стабилен несмотря на сохранение санкционного режима и прогнозируемое снижение цен на нефть, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Если говорить о внешних условиях, то они у нас заложены в прогноз на консервативном уровне. Мы ожидаем, что цены на нефть опустятся ниже 45 долларов за баррель, замедлится мировой экономический рост, что снизится склонность к риску на глобальных рынках. Мы предполагаем в базовом сценарии сохранение санкционного режима в отношении России, и действие нефтяной сделки со странами ОПЕК до конца первого квартала 2018 года", — сказал министр, выступая на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Обменный курс рубля у нас значительно снизился в реальном выражении к уровню апреля, после периода роста. Сейчас, по нашим оценкам, фундаментально восполним значения, поэтому здесь не ожидаем каких-то серьезных колебаний. В целом, всю трехлетку будет оставаться на уровне стабильном", — добавил министр.