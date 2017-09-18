Проект бюджета: на образование в 2018 году выделят 626,29 миллиарда рублей

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Федеральный бюджет РФ предусматривает выделение в 2018 году на образование 626,29 миллиарда рублей, в 2019 году — 623,824 миллиарда рублей, а в 2020 году — 635,788 миллиарда рублей, говорится в проекте бюджета на 2018-2020 годы, который опубликован на портале проектов правовых актов.

В частности, на дошкольное образование планируется выделить в 2018 году 3,177 миллиарда рублей. В 2019 году, как ожидается, будет выделено 3,224 миллиарда рублей, а в 2020 году — 2,981 миллиарда рублей. На общее образование в 2018 году планируется выделить 46,714 миллиарда рублей. План на 2019 год составляет 45,668 миллиарда рублей, а на 2020 год — 44,618 миллиарда рублей. На дополнительное образование детей, согласно проекту бюджета, в следующем году будет выделено 13,057 миллиарда рублей. В 2019 году планируется выделить 12,145 миллиарда рублей, а в 2020 году — 11,143 миллиарда рублей.

Помимо этого из бюджета планируется выделить на среднее профессиональное образование в 2018 году 20,796 миллиарда рублей. В 2019 году будет выделено 19,255 миллиарда рублей, а в 2020 году — 19,467 миллиарда рублей. Сфера профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации получит из бюджета в 2018 году 8,861 миллиарда рублей, в 2019 году — 8,573 миллиарда рублей, а в 2020 году — 8,682 миллиарда рублей.

На высшее образование в 2018 году будет выделено 504,989 миллиарда рублей. В 2019 году планируется выделить 506,099 миллиарда рублей, а в 2020 году — 519,581 миллиарда рублей.

На молодежную политику будет выделено в следующем году 2,307 миллиарда рублей. План на 2019 год составляет 2,314 миллиарда рублей, а на 2020 год — 2,325 миллиарда рублей. В сферу прикладных научных исследований в области образования планируется направить в 2018 году 13,093 миллиарда рублей, в 2019 году — 13,129 миллиарда рублей, а в 2020 году — 13,299 миллиарда рублей.

На другие вопросы в области образования, согласно проекту бюджета, будет выделено в 2018 году 13,292 миллиарда рублей, в 2019 году — 13,423 миллиарда рублей, а в 2020 году — 13,688 миллиарда рублей.