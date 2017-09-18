Эксперты поддержали идею предоставления водителям выбора покрытия по ОСАГО

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Идея предоставить водителям возможность выбирать страховое покрытие по полису ОСАГО является "совершенно нормальной", если это не превратится в уловку страховых компаний, считают отпрошенные РИА Новости автоэксперты, отметив и другие важные предложения Минфина по поправкам в данную систему.

Ранее "Российская газета " сообщила, что Минфин разработал поправки, согласно которым водители смогут выбирать страховое покрытие. Предполагается, что будет три варианта полисов. Один — с покрытием 400 тысяч рублей по материальному ущербу и 500 тысяч по ущербу жизни и здоровью. Второй вид полисов ОСАГО будет предполагать лимит покрытия по 1 миллиону рублей — как по материальному ущербу, так и по ущербу жизни и здоровью. Третий вид полисов будет предполагать покрытие 2 млн рублей по так называемому "железу", а также по жизни и здоровью.

Руководитель московского представительства федерации автовладельцев России Сергей Канаев назвал такое предложение "абсолютно нормальным", главное, по его мнению, чтобы это не превратилось в уловку от страховых компаний, "когда они отказывают в выдаче дешевых полисов и предлагают на выбор только премиум-класс".

"Главное, чтобы не получилось такой ситуации. В целом же это нормально, это напоминает ДОСАГО, но дело в том, что здесь нужно вести очень серьезную разъяснительную работу автовладельцев и серьезно поработать над доверием страховым компаниям. Идея хорошая, но придется много поработать", — заключил он.

Координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов назвал такое нововведение "мелочью", поскольку многие водители и сейчас могут пробрести расширение до 2 миллионов рублей. "Все будет, как обычно. Единственное, что может измениться — цена за полис", — сказал он РИА Новости.

При этом Шкуматов обратил внимание на другие предложения Минфина, которые содержатся в тех же поправках — в частности на то, что предлагается отменить территориальный коэффициент.

"Это действительно очень важно, потому что в этом случае жители Москвы будут платить меньше за полис ОСАГО, а жители других регионов будут платить больше. Причем цена может вырасти в два раза", — пояснил координатор движения.

Также в поправках, по его словам, Минфин предлагает отказаться от коэффициента по мощности. Это, по мнению Шкуматова, "скорее правильное решение", но может привести к тому, что владельцы недорогих автомобилей будут платить больше, а обладатели мощных машин — меньше.

Также в поправках предлагается сделать индивидуальный коэффициент страхователя, который будет зависеть от количества грубых нарушений ПДД и соответственно этот коэффициент будет внедрен в формулу расчета ОСАГО.

"Это очень правильно. Сейчас 70% убытка в системе ОСАГО создают 5% водителей. 95% водителей сейчас оплачивают "грехи" пяти процентов. Такого быть не должно. Такое распределение рисков — это не страхование", — сказал Шкуматов.