Эксперты поддержали идею предоставления водителям выбора покрытия по ОСАГО

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Идея предоставить водителям возможность выбирать страховое покрытие по полису ОСАГО является "совершенно нормальной", если это не превратится в уловку страховых компаний, считают отпрошенные РИА Новости автоэксперты, отметив и другие важные предложения Минфина по поправкам в данную систему.
Руководитель московского представительства федерации автовладельцев России Сергей Канаев назвал такое предложение "абсолютно нормальным", главное, по его мнению, чтобы это не превратилось в уловку от страховых компаний, "когда они отказывают в выдаче дешевых полисов и предлагают на выбор только премиум-класс".
"Главное, чтобы не получилось такой ситуации. В целом же это нормально, это напоминает ДОСАГО, но дело в том, что здесь нужно вести очень серьезную разъяснительную работу автовладельцев и серьезно поработать над доверием страховым компаниям. Идея хорошая, но придется много поработать", — заключил он.
При этом Шкуматов обратил внимание на другие предложения Минфина, которые содержатся в тех же поправках — в частности на то, что предлагается отменить территориальный коэффициент.
"Это действительно очень важно, потому что в этом случае жители Москвы будут платить меньше за полис ОСАГО, а жители других регионов будут платить больше. Причем цена может вырасти в два раза", — пояснил координатор движения.
Также в поправках предлагается сделать индивидуальный коэффициент страхователя, который будет зависеть от количества грубых нарушений ПДД и соответственно этот коэффициент будет внедрен в формулу расчета ОСАГО.
"Это очень правильно. Сейчас 70% убытка в системе ОСАГО создают 5% водителей. 95% водителей сейчас оплачивают "грехи" пяти процентов. Такого быть не должно. Такое распределение рисков — это не страхование", — сказал Шкуматов.