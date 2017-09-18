Инфляция в России находится на историческом минимуме, заявил Медведев

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Инфляция в России находится на историческом минимуме, на этом фоне постепенно произойдет восстановление реальных доходов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, в экономике произошло заметное оживление внутреннего спроса.
Как отметил Медведев, чтобы сделать тренды устойчивыми и долгосрочными, предусмотрен ряд мер, направленный на стимулирование частной инвестиционной активности: расширение льготного кредитования малого и среднего бизнеса, обновление механизма государственно-частного партнерства за счет инфраструктурной ипотеки и другие.
Текущая инфляция в годовом выражении опустилась до рекордных 3,2% после июньского всплеска в 4,4%, и, по мнению министра финансов России Антона Силуанова, сохранится на этом уровне до конца года. Банк России тоже уточнил прогноз по инфляции на конец 2017 года — до 3,5-3,8%.