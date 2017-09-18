Инфляция в России находится на историческом минимуме, заявил Медведев

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Инфляция в России находится на историческом минимуме, на этом фоне постепенно произойдет восстановление реальных доходов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Восстанавливается положительная динамика валового внутреннего продукта, на историческом минимуме остается инфляция, на низком уровне так же безработица", — сказал Медведев на заседании правительства.

По его словам, в экономике произошло заметное оживление внутреннего спроса.

Как отметил Медведев, чтобы сделать тренды устойчивыми и долгосрочными, предусмотрен ряд мер, направленный на стимулирование частной инвестиционной активности: расширение льготного кредитования малого и среднего бизнеса, обновление механизма государственно-частного партнерства за счет инфраструктурной ипотеки и другие.

"В результате, как ожидается, инвестиции будут расти быстрее, а среднегодовой рост валового внутреннего продукта так же, как и рост промышленности, превысит 2%. На фоне низкой инфляции постепенно будут восстанавливаться и реальные доходы",- сказал Медведев.

Текущая инфляция в годовом выражении опустилась до рекордных 3,2% после июньского всплеска в 4,4%, и, по мнению министра финансов России Антона Силуанова, сохранится на этом уровне до конца года. Банк России тоже уточнил прогноз по инфляции на конец 2017 года — до 3,5-3,8%.