Минфин предложил увеличить расходы на нацбезопасность в 2018 году

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минфин РФ предложил увеличить расходы бюджета РФ по статье "Нацбезопасность и правоохранительная деятельность" в 2018 году до 1,3 триллиона рублей с 1,271 триллиона рублей в 2017 году, следует из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, расходы на нацбезопасность и правоохранительную деятельность на 2019 и 2020 годы запланированы в размере 1,306 триллиона рублей и 1,316 триллиона рублей соответственно.

При этом на органы прокуратуры и следствия в 2018 году планируется выделить 101,14 миллиарда рублей, расходы на СК РФ запланированы на 2018 года в размере 38,26 миллиарда рублей, на прокуратуру — 62,87 миллиарда рублей.