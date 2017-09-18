Внешэкономбанк: восстановление экономики завершится к концу 2018 года

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Восстановление российской экономики после кризиса завершится к концу 2018 года, сообщается в макроэкономическом прогнозе на 2018-2020 годы Внешэкономбанка.

"Восстановление российской экономики после кризисного спада 2015‐2016 годов завершится к концу 2018 года, и тогда можно говорить о переходе к экономическому подъему", — говорится в сообщении.

Как сообщается в прогнозе, оживление российской экономики, наметившееся во второй половине 2016 года, в текущем году получило дополнительный импульс. Если во второй половине прошлого года квартальный рост экономики составлял 0,1‐0,2%, то в 2017 году за первый квартал экономика выросла на 0,7%, а за второй квартал ‐ на 1%.

По оценке ВЭБа, таких темпов в течение двух кварталов подряд не наблюдалось с 2012 года. Во многом это связано с возобновлением роста внутреннего спроса. После длительного периода сокращения в первом квартале оживились потребительские расходы, а во втором ‐ стали быстро нарастать объемы инвестиций, которые стимулировали рост выпуска промышленной продукции и увеличение объемов строительства.

Если бы российская экономика росла до конца года так же, как в первом полугодии, то годовой прирост ВВП вполне мог превысить 2%, в то же время, оживление носит пока неустойчивый характер, отмечает ВЭБ. В июне‐июле в росте экономики возникла пауза и после достаточно бурного роста в первом полугодии притормозила промышленность, перестал увеличиваться потребительский спрос, замедлился рост экспорта. ВЭБ предполагает, что летняя стагнация будет преодолена, но из‐за слабости внутреннего спроса рост экономики в целом замедлится.

Годовые темпы прироста в третьем и четвертом кварталах составят около 1,4% после 2,5% во втором квартале, прогнозирует госкорпорация. Потребительские расходы будут поддерживаться как ростом кредитования, так и улучшением потребительской уверенности при низкой безработице и снижении инфляции.

Экономическую активность в третьем и четвертом кварталах также будет поддерживать ожидаемый рекордный урожай. В то же время ухудшение финансового результата предприятий притормозит рост инвестиций. В целом, ВЭБ оценивает рост ВВП в 2017 году в 1,5%, что выше его первоначальной оценки в 0,8%.