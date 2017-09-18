РИА Рейтинг составил список крупнейших по объему активов банков в Европе

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сбербанк возглавил рейтинг топ-200 банков Центральной и Восточной Европы по версии РИА Рейтинг, его объем активов по состоянию на 1 января составлял 418,23 миллиарда долларов (рост на 11,5% в годовом выражении), говорится в исследовании.

На втором месте в рейтинге оказался банк ВТБ с 207,49 миллиарда долларов в виде активов (рост на 10,9%), а на третьем — Газпромбанк с активами на сумму в 80,44 миллиарда долларов (рост на 14,5%).

Всего в рейтинг вошел 81 российский банк. Сумма активов всех представленных финансовых учреждений превышает 1,2 триллиона долларов. "Банки из России наиболее масштабно представлены в данном рейтинге – их 40,5% от общего числа. На втором месте расположились польские банки – 10% банков в рейтинге. Доля чешских банков составляет 8%, а венгерских – 7,5%. Украина стала пятой страной по представленности банками в рейтинге – 7% банков из ТОП-200, и примерно такой же результат у банков Болгарии и Румынии (6,5%)", — отмечает РИА Рейтинг.

Всего в ходе исследования были проанализированы финансовые показатели банков 13 стран: Белоруссия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Молдавия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина, Чехия и Эстония. Однако крупнейший банк Молдавии Moldova Agroindbank не вошел в рейтинг, поскольку ему не хватило порядка 20 миллионов долларов для попадания в ТОП-200.

"На 1 января 2017 года активы этого банка равнялись 0,99 миллиарда долларов, а для включения в рейтинге необходимо иметь не менее 1,01 миллиарда долларов. Таким образом, если у молдавских банков будет хорошая динамка активов, то уже в следующем рейтинге могут быть представлены банки из всех стран ЦВЕ", — поясняется в сообщении РИА Рейтинг.