Ивановская область будет сотрудничать с Индией в фармакологии и сфере IT

ИВАНОВО, 18 сен — РИА Новости. Фармакология, текстильная промышленность и ИТ-индустрия являются наиболее перспективными сферами сотрудничества между Ивановской областью и Индией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства по итогам встречи между губернатором области Павлом Коньковым и послом Индии в РФ Панкаджем Сараном.

"Стороны обсудили перспективы торгово-экономического и культурного сотрудничества ивановского региона и Индии. Наиболее перспективными сферами названы фармакология, текстильная промышленность и ИТ-индустрия", — сообщил собеседник агентства.

Как отметил Коньков, это именно те отрасли, в которых регион рассчитывает на реализацию совместных проектов и серьезные инвестиции. "Тот уровень товарооборота, который сегодня фиксируется, не может удовлетворять. Надеюсь, что этот визит даст стимул значительному росту деловой активности с обеих сторон. Думаю, в пятилетней перспективе мы способны выйти на товарооборот в 100 миллионов долларов ежегодно", — приводит пресс-служба слова губернатора.

В рамках рабочего визита Панкаджа Сарана, в ТПП региона прошла совместная встреча представителей бизнеса Индии и Ивановской области, в Иванове также состоялось открытие Международного образовательного центра по подготовке специалистов в области программирования, веб-дизайна и анимации индийской компании Aptech. В России и странах СНГ функционирует 32 таких образовательных центра на базе вузов. В Ивановской области центр Aptech стал первым.

Как сообщили в пресс-службе, по итогам 2016 года товарооборот Ивановской области с Индией составил 8,9 миллиона долларов, за семь месяцев 2017 года — 6,6 миллиона долларов. Основными экспортируемыми товарами являются оборудование и механические устройства, котлы, станки, текстильные изделия, медицинские и хирургические инструменты и аппараты. Импортирует регион оборудование, швейные машины, текстиль, мебель.

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