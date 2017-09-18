Ивановская область и Белоруссия будут развивать сотрудничество в экономике

ИВАНОВО, 18 сен — РИА Новости. Ивановская область и Белоруссия подписали план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2018-2020 годы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Документ подписан в Иванове в рамках визита белорусской делегации во главе с председателем Белорусского государственного концерна "Беллегпром" Николаем Ефимчиком. План предполагает активизацию социально-экономического сотрудничества на межрегиональном уровне, увеличение товарооборота, развитие кооперации между предприятиями легкой промышленности, организацию деловых миссий для представителей бизнес-сообщества, взаимные поставки сельхозпродукции. Также план содержит целый ряд предложений по сотрудничеству конкретных предприятий машиностроительной отрасли", — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что стороны взаимодействуют, в том числе, на уровне специальной рабочей группы, первое заседание которой состоялось в прошлом году в Минске. Как подчеркнул губернатор Ивановской области Павел Коньков, этот импульс к развитию двустороннего сотрудничества дал конкретные результаты — серьезное увеличение товарооборота с Белоруссией. "В прошлом году он приблизился уже к 100 миллионам долларов, за семь месяцев этого года — к 46 миллионам долларов", — отметил Павел Коньков.

В пресс-службе добавили, что за последний год объем экспорта в Белоруссию из Ивановской области увеличился практически на треть. Сегодня это государство занимает второе место из стран-партнеров ивановского региона по экспорту.

В ходе визита с белорусской стороны прозвучали предложения о поставках в Ивановскую область городского электротранспорта и электробусов, организации дилерских центров Минского тракторного завода, поставках лифтового оборудования. Глава "Беллегпрома" также выразил готовность оказать поддержку Ивановской области в развитии льняной отрасли. В свою очередь, Ивановская область выразила заинтересованность в реализации проектов в сельскохозяйственной сфере, сотрудничестве в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов.

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