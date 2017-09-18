Антимонопольный комитет получил документы на покупку VS Банка

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Антимонопольный комитет Украины подтвердил РИА Новости получение от украинского бизнесмена Сергея Тигипко документов на покупку у Сбербанка 99,9% акций VS Банка.

Ранее РИА Новости в Нацбанке Украины сообщили, что гражданин Украины подал документы на приобретение у Сбербанка 99,9% акций VS Банка, при этом не уточнялось его имя. Информационное агентство "Украинские новости" сообщило, что покупкой интересуется украинский бизнесмен Сергей Тигипко, который направил документы на согласование сделки также в Антимонопольный комитет.

"Сейчас в Антимонопольном комитете Украины на рассмотрении находится заявление от 23 августа 2017 года о предоставлении разрешения физическому лицу — гражданину Украины Тигипко Сергею Леонидовичу на опосредованное приобретение доли в уставном капитале публичного акционерного общества "ВиЭс Банк" (г. Львов, Украина)", — говорится в ответе на запрос РИА Новости.

Согласно закону, Национальный банк Украины рассматривает документы на приобретение акций банка в течение трех месяцев со дня получения полного пакета соответствующих документов.

Украина 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Сбербанк ведет переговоры с партнерами и Нацбанком Украины о выходе с украинского рынка.