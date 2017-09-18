Минфин подготовил проект федерального бюджета на 2018-2020 годы

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ в 2018 году составит 1,332 триллиона рублей, в 2019 году 867 миллиардов рублей, а в 2020 году — 960 миллиардов рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Исходя из приводящихся в документе прогнозных объемов ВВП, дефицит бюджета в 2018 году составит 1,37% ВВП, в 2019 году — 0,84% ВВП, а в 2020 году — 0,87% ВВП.

При этом расходы федерального бюджета РФ в 2018 году составят 16,5 триллиона рублей, в 2019 и 2020 годах — 16,4 триллиона рублей и 17,2 триллиона рублей соответственно.

Доходы федерального бюджета в 2018 году составят 15,18 триллиона рублей. Доходы в 2019 составят 15,55 триллиона рублей, в 2020 году — 16,28 триллиона рублей.