Тюменский нефтегазовый форум соберет около 2 тысяч участников

ТЮМЕНЬ, 18 сен — РИА Новости. Порядка двух тысяч человек планируют принять участие в VIII Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет 20-21 сентября в технопарке. Его основными темами станут экология, инновации и подготовка высококвалифицированных кадров для топливно-энергетического комплекса, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-служб губернатора.

"Изюминкой форума станут закупочные сессии, на которых представители малого и среднего бизнеса, работающие в сфере нефтегазового сервиса, смогут пообщаться с руководителями крупнейших российских компаний. Желающих принять участие в закупочных сессиях очень много", — привел собеседник агентства слова главы региона Владимира Якушева.

Он добавил, что о своем участии в форуме заявили представители шести иностранных государств. Чтобы сделать пребывание иностранных гостей форума наиболее эффективным, для них готовятся отдельные программы, включая встречи с официальными лицами и представителями деловых кругов региона, посещение предприятий и учреждений.

"В 2017 году мы ввели важную новацию. Традиционно в регионе проводилось два осенних форума — нефтегазовый и инвестиционный. Теперь мы решили, что форумов много не нужно. Лучше сделать один, но более качественный и представительный. Поэтому мы объединили нефтегазовую и инвестиционную площадки, и готовы предложить гостям очень насыщенную программу", — сказал Якушев.

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