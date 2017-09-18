Разработчик экранопланов рассказал о сроках создания российского аквамобиля

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. Строительство аквамобиля, внешне похожего на Bugatti, началось в России и может быть завершено в 2018-2019 годах, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор и главный конструктор компании "Небо+море" (разработчик экранопланов) Владимир Буковский.

"У нас в концепции есть и аквамобиль, то есть машина с водителем и двумя пассажирами. Внешне похож на автомобиль Bugatti, мы с него рисовали. Его тоже начинаем параллельно строить и надеемся завершить строительство через год-два", — сказал Буковский.

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