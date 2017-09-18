Разработчик рассказал об уникальном материале для постройки экранопланов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. Уникальный материал – полиармоэпопеноволокнит – разработан в России для строительства экранопланов и домов на побережье, которым не страшна водная стихия, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор и главный конструктор компании "Небо+море" (разработчик экранопланов) Владимир Буковский.

"У нас более 500 различных проектов. Сейчас мы создаем машины (экранопланы – ред.), сделанные из непотопляемого материала — полиармоэпопеноволокнита. У нас даже разработаны проекты домов из новых специальных материалов, чтобы жилье можно было строить на побережье", — сказал Буковский.

Он пояснил, что этот материал, который не тонет, "является своего рода термосом".

"У него эквивалентная толщина трех сантиметров равна метровой кирпичной стене. Это пластик прочнее металла. У него две плоскости, между которыми проходят стенки, образующие полости, заполненные пеной, чтобы вода не попадала", — уточнил Буковский.

По его словам, "из этого материала можно даже бунгало для новобрачных построить на необитаемом острове".

"В случае цунами или наводнения оно просто всплывет, как поплавок, и поплывет", — сказал Буковский.