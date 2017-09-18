Японский бизнес расширяется на европейскую часть России, отметил эксперт

ТОКИО, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Японский бизнес расширяется на европейскую часть РФ с традиционного для него российского Дальнего Востока, заявил РИА Новости один из японских участников Восточного экономического форума, кавалер ордена "Дружбы Народов", консультант по российско-японскому сотрудничеству Юкио Асадзума.

"Следует приветствовать, что начинает просматриваться тенденция расширения на европейскую часть России бизнеса, который японские средние и малые предприятия и помогающие им власти усиленно продвигали на Дальнем Востоке", — сказал Асадзума.

По его словам, 82 документа, подписанные в декабре 2016 года по случаю визита в Японию президента РФ Владимира Путина, отличались тем, что вобрали в себя имеющиеся проекты, которые предусматривали хоть какие-то достижения, а содержание нынешних итоговых документов саммита во Владивостоке в начале сентября "ясно свидетельствует о том, что эти усилия формируют новый бизнес".

"Конечно, в рамках Восточного экономического форума, естественно, было много проектов, связанных с Дальним Востоком и Восточной Сибирью, но ожидается, что немало и таких, которые будут применимы и для европейской части России", — отметил Асадзума.

"Можно сказать, что это тоже новая тенденция. В прошлом в деловых отношениях двух стран больше всего не хватало сотрудничества между средними и малыми предприятиями. Однако в последнее время благодаря властям Хоккайдо и префектур на побережье Японского моря постепенно получило развитие сотрудничество между регионами, и обращает на себя внимание, что эти усилия шаг за шагом приносят свои плоды", — отметил успехи сотрудничества двух стран японский эксперт.

"Без развития отношений сотрудничества среднего и малого предпринимательства нельзя развить многослойных экономических отношений между двумя странами", — убежден он.