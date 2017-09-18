Японский бизнес расширяется на европейскую часть России, отметил эксперт

ТОКИО, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Японский бизнес расширяется на европейскую часть РФ с традиционного для него российского Дальнего Востока, заявил РИА Новости один из японских участников Восточного экономического форума, кавалер ордена "Дружбы Народов", консультант по российско-японскому сотрудничеству Юкио Асадзума.
По его словам, 82 документа, подписанные в декабре 2016 года по случаю визита в Японию президента РФ Владимира Путина, отличались тем, что вобрали в себя имеющиеся проекты, которые предусматривали хоть какие-то достижения, а содержание нынешних итоговых документов саммита во Владивостоке в начале сентября "ясно свидетельствует о том, что эти усилия формируют новый бизнес".
"Конечно, в рамках Восточного экономического форума, естественно, было много проектов, связанных с Дальним Востоком и Восточной Сибирью, но ожидается, что немало и таких, которые будут применимы и для европейской части России", — отметил Асадзума.
"Без развития отношений сотрудничества среднего и малого предпринимательства нельзя развить многослойных экономических отношений между двумя странами", — убежден он.