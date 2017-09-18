Испытания первых экранопланов "Буревестник-24" завершатся в 2018 году

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. Испытания первых двух экранопланов "Буревестник-24" завершатся в 2018 году в Якутии и Подмосковье при необходимом финансировании, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор и главный конструктор компании "Небо+море" (разработчик экранопланов) Владимир Буковский.

"Сам же "Буревестник" (первый из двух – ред.) из трех этапов испытаний прошел два. На третьем этапе у нас оборвало трансмиссию, произошла поломка…, но мы удачно приземлились, и сейчас машина ремонтируется в Якутии", — сказал Буковский.

По его словам, вторая модель "Буревестника-24" испытывается на Пироговском водохранилище уже год. "Машина уже набрала определенное количество "неприятностей", то есть дефектов, которые мы сейчас устраняем", — сказал главный конструктор.

"Меня смущает канал гидродинамики, поэтому в конце сентября начнем очередной этап испытаний по ликвидации именно этой проблемы", — сказал Буковский.

Тем не менее, подчеркнул он, в случае начала более масштабного финансирования этого проекта нужен год на завершение испытаний "зима-лето": полномасштабные зимние и летние испытания.

"Нужно подтвердить все аэродинамические и гидродинамические характеристики", — сказал гендиректор компании.