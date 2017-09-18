В компании "Небо+море" рассказали о проекте завода по выпуску экранопланов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. Модульный завод по ежегодному производству 20 экранопланов можно построить в любой прибрежной стране за год, интерес к этому проявляют Иран, Греция, Китай и другие страны, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор и главный конструктор компании "Небо+море" (разработчик экранопланов) Владимир Буковский.

"Мы разработали не только машину, но и систему их воспроизводства – модульные заводы. Мы можем в любой точке мира в течение 10-12 месяцев приступить к производству машин — 20 единиц в год. То есть мы приезжаем на берег и монтируем завод на 20 экранопланов. Нужно 40? Монтируем второй завод", – сказал он.

По его словам, управлять ими можно из одного центра. На выбор можно производить три типа экранопланов: 10-местный, 24-местный (7 тонн) и 100-местный (10 тонн).

Отвечая на вопрос о том, проявляли ли интерес к приобретению данных заводов иностранные государства, он сказал: "Да, Иран, Греция, Китай, другие страны".